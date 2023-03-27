«قلت كهربا عقده صح» .. كهربا يكشف لرامز جلال عن هتافه في مباراة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - اختارت الوزة التي بصحبة الفنان رامز جلال في برنامج المقالب "رامز نيفر إند"، بين مقلبين ليتم تنفيذه في نجم النادي الأهلي محمود كهربا.

ووجه رامز جلال لكهربا سؤالًا بسبب أزمته مع جمهور الزمالك وخضوعه للتحقيق في لجنة الإنضباط بعد مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، قائلًا: "انتا احتفلت مع جمهور الأهلي يا كهربا قلت إيه"، ليرد كهربا، قائلًا: "قلت أوف كهربا عقده صح، قولت كدا في تحقيق لجنة الانضباط"، ليرد عليه رامز ضاحكًا: "همشيها انك قولت كدا".

كما أوضح أيضا أن سبب تركه لنادي الزمالك قائلا: «عقدي خلص وربنا يشهد بذلك، وبيني وبينهم ربنا».