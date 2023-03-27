شكرا لقرائتكم خبر عن شباك نظيفة.. أبو جبل يواصل الحفاظ على مرماه للمرة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق البنك الأهلى على نظيره الزمالك في مباريات كأس رابطة الأندية، بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في دور الـ 16 من البطولة ليحسم البنك الأهلى تأهله لربع نهائي كأس الرابطة.

ولم يسجل لاعبو الزمالك أي هدف في مرمى محمد أبو جبل حارس البنك الأهلى، ليخرج من المباراة بشباك نظيفة للمرة الرابعة خلال الموسم الحالى مع فريقه.

وشارك أبو جبل مع البنك الأهلى خلال الموسم في 16 مباراة، خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات، كانت أمام كل من المصرى، والإسماعيلى، وأسوان وأخيرًا الزمالك.

وانتهت مباريات البنك الأهلى أمام المصرى و الإسماعيلى و أسوان بالتعادل السلبى دون أهداف لأى من الفرق .

وشهدت منافسات دور الـ16 مفاجآت كبيرة جدا باعتذار النادى الأهلى عن المشاركة ليتأهل المصرى، بالإضافة إلى خروج الزمالك وبيراميدز على يد كل من البنك الأهلى وإنبى.

وجاءت مباريات دور الثمانية كالتالى:

البنك الأهلى مع سيراميكا

الاتحاد السكندرى مع إنبى

المصرى مع الإسماعيلى

حرس الحدود مع فيوتشر