الامارات | مدرب منتخب مصر قبل لقاء مالاوي: لدينا محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر بقائد الفريق ومهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ووصفه بأنه «لاعب رائع» وعبر عن سعادته بتعاون اللاعبين وذلك قبل مواجهة مالاوي في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023 التي ستقام بساحل العاج.

وتطمح مصر، صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، في تحقيق انتصارها الثاني على التوالي حين تحل ضيفة على مالاوي غدا الثلاثاء.

وقال فيتوريا خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين نقلته صفحة الاتحاد المصري على فيسبوك «لدينا محمد صلاح وهو لاعب كبير ورائع».

وواصل المدرب البرتغالي «المنتخب مجموعة واحدة وسعيد باللاعبين والروح الموجودة بينهم».

وقال عن اللعب أمام مالاوي مجددا بعد الفوز 2-صفر عليها يوم الجمعة في القاهرة «ستكون مباراة قوية ونلعب للفوز والحصول على الثلاث نقاط».

وحول أسلوب لعب المنتخب المصري، الذي سجل عشرةأهداف في أربع مباريات تحت قيادة فيتوريا، قال مدرب المنتخب «الاستحواذ وامتلاك الكرة وسيلة للوصول للمرمى وتسجيل الأهداف».

ومن جانبه أتفق المدافع أحمد حجازي مع مدربه حول وحدة المنتخب.

وقال قائد اتحاد جدة السعودي «المنتخب عبارة عن أسرة واحدة والجميع على قلب رجل واحد.

»نحن نمثل كل أندية مصر والباب مفتوح دائما لجميع اللاعبين لنيل شرف تمثيل مصر«.

وعن مواجهة مالاوي قال»هدفنا الفوز في أي مباراة وجميع اللاعبين على استعداد لخوض المواجهة وسنقدم كل ما لدينا للفوز«.

وواصل»المنتخب يحتاج لعودة الجماهير للمدرجات بكثافة لأنهم أكبر دافع لنا لتحقيق الانتصارات والبطولات".

وتتصدر مصر المجموعة الرابعة بست نقاط وبفارق المواجهات المباشرة عن غينيا بعدما فازت عليها 1-صفر في افتتاح مشوارها في التصفيات.

وتحتل مالاوي المركز الثالث بثلاث نقاط بعدما تفوقت على إثيوبيا صاحبة نفس الرصيد.