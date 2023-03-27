شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد البلاي أوف لدور نصف النهائي من كأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، جدول مباريات الدور قبل النهائي البلاي اوف من بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023.

وقد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر كل من: "الأهلي، الزمالك، الصيد، وادي دجلة"، وستقام المباريات على صالة الألعاب بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يلتقي كل فريقين في مباراتين حيث تقام المباراة الأولى يوم الأحد الموافق 9 إبريل المقبل، بينما ستقام المباراة الثانية يوم الإثنين الموافق 10 أبريل، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأربعاء الموافق 12 إبريل المقبل.

وجاءت مواعيد مباريات يومي الأحد والاثنين كالتالي:

- الأهلي يواجه نظيره وادي دجلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

- الزمالك يواجه نظيره الصيد في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

وقد تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على نظيره سبورتنج في دور الثمانية، بينما تأهل الأهلي عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادي دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.