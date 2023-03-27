شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرار الكاف باحتساب نتيجة مباراة بطل توجو لصالح فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشرى سعيدة زفها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بعدما أصدر قرار رسميا، لنادي فيوتشر، باحتساب نتيجة ذهاب مباراة فيوتشر وإسكو كارا، لصالح فيوتشر باعتباره فائزا بثلاثية نظيفة بعدما كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بعدما خالف بطل توجو لوائح الكاف وأشرك لاعبا موقوفا خلال المباراة.

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم توقيع عقوبة مالية على فريق أسكو كارا التوجولي، باعتباره منسحبا من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وكان فريق أسكو كارا قد أشرك اللاعب كانجيفي تشوشوشي خلال مباراة فيوتشر رغم إيقافه، وهو ما يعتبر مخالف للقوانين الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، وعاقب "كاف" نادي أسكو كارا باعتباره منسحبا من المباراة رقم (106) أمام فيوتشر، مع توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار، وأشارت لجنة الانضباط إلى أن كانجيفي تشوشوشي حصل على ثلاثة إنذارات وبالتالي تم إيقافه لمدة 3 مباريات، ورغم ذلك تعرض للإيقاف مباراتين فقط، وبعد فشل صعود فريق نواذيبو لدور المجموعات انتقل إلى اسكو كارا في الموسم الحالي.

بناءً على قرار الكاف، أعيد ترتيب المجموعة الثالثة، ليتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق إسكو دي كارا بدون نقاط.

ويستعد فيوتشر لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

فرص تأهل فيوتشر بعد قرار الكاف

ووفقاً لهذا الترتيب ارتفعت حظوظ فيوتشر في التأهل لربع النهائي حيث يمتلك أبناء علي ماهر 3 فرص، من بينهم فرصة تؤهلهم على رأس المجموعة.

في حالة فوز فيوتشر على بيراميدز في الجولة الأخيرة سيرفع رصيده إلى النقطة 13 محافظا على صدارته للمجموعة ليتأهل مباشرة لربع نهائي الكونفدرالية دون النظر لنتيجة لقاء الجيش الملكي و إسكو دي كارا.

في هذه الحالة سيرفع فيوتشر رصيده إلى 11 نقطة، ويتأهل أيضا إلى ربع نهائي الكونفدرالية، لكنه سينتظر نتيجة الجيش الملكي وإسكو لتحديد متصدر المجموعة.

في تلك الحالة سيتوقف رصيد فيوتشر عند 10 نقاط بينما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 11 نقطة، وسيكون فيوتشر بحاجة إلى انتظار فوز إسكو دي كارا على الجيش الملكي، ليتأهل على حساب الفريق المغربي، وهو أمر صعب حدوثه.