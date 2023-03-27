شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم فى رمضان.. أحمد حسن يرفض تعليمات مدربه بالإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد.

أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، وواحد من اللاعبين الذين يمتلكون رحلة احتراف طويلة ناجحة، كان أيضاً يصر على الصوم أثناء خوض المباريات، ولم يكن يواجه أي أزمة خصوصاً أثناء احترافه في تركيا، لأنه بلد إسلامي يضم عدداً كبيراً من اللاعبين الذين يحرصون على الصوم أثناء استمرار النشاطات الرياضية، وذلك على عكس ما تعرض له في بلجيكا.

وأضاف، أن المدير الفني لفريق اندرلخت البلجيكي، كان يعترض على الصيام أثناء خوض المباريات، لدرجة أنه في إحدى المباريات قرر المدرب أن يبقيه على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق أمام آي سي ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وقام بإشراكه قبل نهاية المباراة بنحو 15 دقيقة، وتعرض الفريق للخسارة، وسارعت الجماهير بالهجوم على المدير الفني، بسبب عدم الدفع بأحمد حسن من بداية المباراة.

أحمد حسن عمل مديراً فنياً لفريق بتروجت، ويُعد أكثر لاعبى منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة فى المباريات الدولية برصيد 184 مباراة. لعب سابقًا لأندية الزمالك والأهلي و الإسماعيلى، فضلاً عن مسيرته الاحترافية فى بشكتاش التركى و أندرلخت البلجيكى.

ويعد أحمد حسن أحد أهم اللاعبين في تاريخ مصر، حيث نجح في الحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية 4 مرات أعوام 1998، و2006، و2008، و2010، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، والعديد من البطولات المحلية، وخاص تجربة احتراف ناجحة في تركيا وبلجيكا.