شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستفسر من فيفا عن موعد وصول المطور الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، وفد لجنة التطوير التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحضور وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

شهد الاجتماع مناقشة خطة تطوير الكرة المصرية، من حيث تكنولوجيا تحليل الأداء وتطوير المدربين، وطلب جمال علام من اللجنة الرد علي طلب الاتحاد المصري بإيفاد مطور فني من فيفا ووعدت اللجنة بالرد خلال الساعات المقبلة، وفي نهاية الاجتماع حرص الوفد علي تكريم جمال علام وتسليمه درع الاتحاد الدولي .