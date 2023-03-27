شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدنى لنجوم الأهلى.. وكولر يمنح لاعبي اللاعبين راحة من التدريبات غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كل الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت إشراف اندرياس اندويا، مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين غدا الثلاثاء على ان يستأنف الفريق مرانه مساء الأربعاء المقبل لمواصلة تحضيره لمباراة الهلال.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلاً من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.