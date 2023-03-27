شكرا لقرائتكم خبر عن اللعبة ونجومها.. كل ما تريد معرفته عن رياضة الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الملاكمة رياضة من أحد فنون القتالية النبيلة التى يهاجم فيها اثنان يتمتعون بنفس الوزن بقبضاتهم في سلسلة فترات تتراوح من 1 إلى 3 دقائق بأوزان مختلفة، ومنتشرة فى مصر بجميع المحافظات بصورة كبيرة.

ظهرت الملاكمة كصورة من صور القتال في منحوتة سومرية في الألف الثالث قبل الميلاد، في حين أن هنالك منحوتة مصرية تعود للألف الثاني قبل الميلاد تصور كل من المقاتلين.

تمتلك الملاكمة المصرية عدد من النجوم أبرزهم ، عبد الرحمن عرابى و يسرى رزق وعمر عبد العزيز.

وفي عام 1927 اكتشف عالم الآثار Speiser، لوح من الحجر في بغداد يعود لـ7000 سنة يصور رجلين يستعدان لخوض نزال ،أقدم دليل يظهر ان قفازات الملاكمة يعود إلى جزيرة كريت في فترة الحضارة المينونية من 900 إلى 1000 قبل الميلاد.

اعتبرت الملاكمة كرياضة أوليمبية عند (اليونانيون القدماء) في 688 قبل الميلاد، بينما فى روما كان الملاكمون عادة مجرمين وعبيد، وبعد ذلك أصبحت الملاكمة لعبة شعبية حتى بدأ الأرستقراطيون مماريتها، ولكنها منعت من قبل الحاكم أغسطس، في 500 بعد الميلاد.

وفي بداية القرن الثامن عشر 1700م-1730م قام السيد جمس فيج بتأسيس أول مدرسة اهلية للملاكمة والمصارعة والمبارزة بانجلترا، وبعد رحيل جيمس، طور تلميذه جاك بروتون قوانين الملاكمة، حتى عام 1865م تم وضع ضرورة ارتداء قفازات للملاكمين كما تم تحديد مدة الجولة 3 دقائق وراحة دقيقة

تأسس أول اتحاد للملاكمة بإنجلترا فى عام 1881 وأقيمت أول بطولة رسمية للملاكمة، وتم إدراجها فى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة عام 1904 بسان لويس بأمريكا.