الامارات | «فيفا» سيدفع 355 مليون دولار للأندية لإرسال لاعبيها لكأس العالم عامي 2026 و2030

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورابطة الأندية الأوروبية اليوم الاثنين إن التعويضات التي يمنحها الفيفا للأندية التي ترسل لاعبيها لكأس العالم للرجال زادت بنحو 70 بالمئة لتصل إلى 355 مليون دولار في بطولتي 2026 و2030.

ويوفر برنامج مزايا الأندية حصة من عائدات البطولات الدولية للأندية مقابل إرسال لاعبيها كما يوفر تكاليف العلاج في حالة إصابة أي لاعب أثناء اللعب على المستوى الدولي.

وكان المبلغ المخصص في بطولتي 2018 و2022 هو 209 ملايين دولار وتم تجديد مذكرة التفاهم في الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية المنعقدة بالعاصمة المجرية بودابست اليوم الاثنين.

وقال ناصر الخليفي رئيس الرابطة «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التاريخية. تقر مذكرة التفاهم بالدور المركزي للأندية في كرة القدم على مستوى العالم، وتضمن تمثيلها بالشكل الصحيح في عملية صنع القرار حول القضايا التي تؤثر عليها«.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلن الفيفا أن كأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقا ستقام كل أربع سنوات بداية من يونيو حزيران 2025 لتحل محل البطولة السنوية التي تضم سبعة فرق.

وقوبل القرار بمعارضة من الروابط المنظمة لبطولات الدوري مثل رابطة الدوري الإسباني لكن مذكرة التفاهم ستجعل الفيفا ورابطة الأندية الأوروبية يعملان معا على مختلف الجوانب الرياضية والتجارية لنسخة 2025.



وأضاف الخليفي»سيتعاون الفيفا ورابطة الأندية الأوروبية بشكل أوثق لإنجاح كأس العالم للأندية في المستقبل... والعمل معا لوضع الهياكل المحتملة لإدارة الحقوق التجارية بشكل صحيح«.



كما أعلن الفيفا عن جدوله الجديد للمباريات الدولية وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي إن رابطة الأندية الأوروبية وافقت عليه.



وأضاف إنفانتينو»الحصول على موافقة رابطة الأندية الأوروبية على الجدول الجديد للمباريات الدولية يوفر التوازن المطلوب بين مصالح الأندية والمنتخبات الوطنية.

«نحن مقبلون على العديد من المشاريع المثيرة، بما في ذلك بطولة كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة عام 2025 وبطولة كأس العالم للأندية للسيدات. سيكون التعاون الوثيق مع الأندية في أوروبا وبقية العالم ضروريا لنجاح مثل هذه الأحداث».

(إعداد محمد يسري للنشرة العربية - تحرير أشرف حامد)