شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بالأبيض ومالاوى بالأحمر فى مباراة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام مالاوي المقرر لها الثالثة عصر غد باستاد بينجو بمالاوي عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت والجورب الأسود والحارس بالأخضر، بينما يرتدي منتخب مالاوي القميص الأحمر بالكامل والحارس بالزي الأزرق.

حضر الاجتماع الفني ممثلاً عن مصر مينا ماهر إداري المنتخب وعبد الله سيد مدير المهمات ومحمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر.