شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة مالية للاعبى البنك الأهلى عقب الفوز على الزمالك بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى صرف مكافأة مالية للاعبى البنك الأهلى عقب الفوز على الزمالك بثلاثية والتأهيل الى دور الثمانية من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سيراميكا ضمن مباريات دور الثمانية من عمر البطولة والتى لم يحدد موعد المباراة حتى الآن.

وكان حقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيره الزمالك بثلاثية نظيفه مساء أمس ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والذى أقيم على استاد المقاولون العرب.

ونجح كريم بامبو في تسجيل الهدف الأول للبنك الأهلي في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، فيما نجح محمد هلال في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، فيما اختتم أهداف اللقاء أحمد ياسر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.