عبد المقصود يقترب من الاستمرار فى قيادة الزمالك بمواجهة المريخ السودانى

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القاهرة - سامية سيد - يقترب أحمد عبد المقصود مدرب فريق الزمالك، من الاستمرار على الرأس القيادة الفنية للفريق برفقة حسين ياسر المحمدي، في مواجهة المريخ السوداني المقبلة، بالجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويعد عبد المقصود وحسين ياسر الأقرب للاستمرار في القيادة الفنية لفريق الزمالك بمواجهة المريخ، نظرًا لعدم حسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد الذي سيتولي مهمة القيادة خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي رحل بالتراضي.

وقاد عبد المقصود وحسين ياسر فريق الزمالك في مواجهة البنك الأهلي التي جمعتهما أمس الأحد، بكأس الرابطة، وخسر الفريق الأبيض بنتيجة 3/0 ليودع البطولة، ويبدأ الاستعداد لمواجهة المريخ يوم الجمعة.

وكان أحمد عبد المقصور أكد، أن الفريق واجه سوء توفيق كبير فى مباراة البنك الأهلى ويعانى من غياب العديد من اللاعبين المهمين، قائلًا: "الزمالك واجه سوء حظ غريب فى مباراة البنك الاهلى، وأهدرنا فرصتين مؤكدتين عن طريق سيف فاروق جعفر وناصر منسى، وباعتذر لجماهير الزمالك على الهزيمة

البنك الأهلى سجل هدفه الأول فى وقت متأخر من المباراة، والهدف الثانى جاء بعده مباشرة مما صعب الأمور علينا وأفقد اللاعبين التركيز".

وأضاف مدرب الزمالك: "لا ننسى أن الزمالك ينقصه أكثر من 12 لاعبا فى المنتخبات وهناك لاعبون أول مرة يبدأوا مع بعض، ولكن الزمالك به لاعبون قادرون على الفوز على أى فريق".

وتابع أحمد عبد المقصود: "لن نرمى الفوطة وسنقاتل من أجل العودة لمكانة الزمالك، وهذا هو الوقت الذى نحتاج لدعم النادى والوقوف جانبه واعتذر مرة أخرى للجماهير".