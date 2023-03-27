شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يحدد 9 أبريل موعدا مبدئياً لانطلاق "بلاى أوف" ختام دورى الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو إتحاد الكرة الطائرة يوم 9 أبريل المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق " بلاى أوف " نهائى دورى الرجال الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

ومن المقرر أن يعلن الإتحاد عن الموعد و الصالة نهائيا عقب إنتهاء منافسات دور نصف النهائى المقرر إنطلاقه اليوم بعد تأجيلها من 25 مارس إلى يوم 27 من الشهر ذاته.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي كل من الأهلي، الزمالك، سموحة، وطلائع الجيش”، وستقام المباريات على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يلتقي كل فريقين فى مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى اليوم، بينما ستقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الخميس الموافق 30 مارس المقبل.

وتم تأجيل المباريات بسبب البث التلفزيوني، وجاءت مواعيد مباريات يومي الإثنين والثلاثاء كالتالي:

- الأهلي يواجه نظيره سموحة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

- الزمالك في مواجهة طلائع الجيش في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

وكما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات “البلاي أوف” لدوري كرة الطائرة رجال:

-الدور النهائي :

الخاسر من (۱) × الخاسر من (۲) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (١) × الفائز من (۲) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022.