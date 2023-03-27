شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 3 آلاف جنيه تنقل رضا عبد العال من المظاليم للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة لا تقتصر على نتائج مباريات وبطولات وألقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية، سواء محلية أو دولية، ولكن هناك أرقاما فارقة لا يمكن نسيانها ترتبط بالرياضة.

هناك رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة استاد دولى، وغيرها.

يقدم الخليج 365 خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية، وحلقة اليوم عن قيمة انتقال رضا عبد العال من المظاليم الى الزمالك .

قادت الصدفة رضا عبد العال، نجم الزمالك والاهلى السابق إلى الانتقال من دوري المظاليم للعب مع الكبار فى بطولة الدورى الممتاز ، حيث كانت بداياته بعيدا عن أندية الأضواء.

انضم رضا عبد العال إلى صفوف قطاع الناشئين بنادى إسكو حتى سن الرابعة عشر، لينقطع بعدها عن التدريبات لارتباطه بالشهادة الإعدادية، ليرفض بعدها مدربو نادى إسكو عودته للتدريبات رغم توسلات اللاعب لمدربيه من أجل العودة ثم انتقل إلى نادى النيل للأدوية ليقوده القدر للمشاركة فى دورى منطقة القاهرة لكرة القدم ، ويشارك فى مباراة أمام نادى الزمالك.

وقرر مسئولو القلعة البيضاء التعاقد معه موسم 1988 لينتقل من نادي النيل للأدوية للزمالك مقابل 3 آلاف جنيه في موسم 1987–1988 بعد أن شاهده مسئولي الزمالك أثناء مبارة تجريبية للزمالك مع نادي النيل للأدوية، واستمر مع الفريق لمدة 6 سنوات.

خلال السنوات الستة مع الزمالك نجح في تحقيق 6 بطولات مختلفة، مقسمة إلى ثلاث بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر، والبطولة الافرواسيوية.

وانتقل عبد العال من الزمالك للاهلى بعد ستة سنوات، واستطاع مع الأهلى أن يحقق الكثير من البطولات أيضا، حتى اعتزل واتجه إلى التدريب والتحليل.