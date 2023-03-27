الامارات | الحكم الإماراتي الرئيسي يشارك في إدارة نهائي كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الحكم الإماراتي في الكرة الشاطئية الدولي إبراهيم الرئيسي ضمن طاقم التحكيم الذي أدار المباراة النهائية لبطولة كاس آسيا لكرة القدم الشاطئية- 2023 أمس في مدينة بتايا التايلاندية.

وكان الرئيسي قد شارك في إدارة 6 مباريات خلال منافسات مرحلة دور المجموعات، بعدها مباراة عُمان والصين في الدور ربع النهائي.

وقال إبراهيم الرئيسي: «نجاح أي حكم إماراتي في المحافل الخارجية نجاح لمنظومة التحكيم المحلية، لذا علينا مواصلة تطوير مهاراتنا من أجل تعزيز وجودنا في البطولات الرياضية العربية والقارية والدولية».

وأكد أن الحكم الإماراتي يعمل على تطوير الذات باستمرار بدعم من اتحاد الكرة ولجنة الحكام، وهناك بيئة تساعد على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها منظومة التحكيم الإماراتية، معبراً عن سعادته بنجاح الحكم الإماراتي في كل البطولات التي يشارك فيها بما فيها بطولات الكرة الشاطئية.