شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى ينضم للجهاز المعاون لحسام البدرى فى الصفاقسى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام البدرى المدير الفنى لفريق الصفاقسي التونسى على أختيار حسن مصطفى نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق للتواجد فى الجهاز المعاون له الجديد.

وعمل حسن مصطفى فى مجال التدريب مع حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى لعدة سنوات.

وكان أعلن نادى الصفاقسى التونسى، تعاقده رسمياً مع المدرب المصرى حسام البدرى لتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكر نادى الصفاقسى، عبر حسابه الرسمى، "فلنرحب جميعا بمدربنا الجديد حسام البدري.. مرحبا بك كوتش في تونس الخضراء.. مرحبا بك في قلعة الأجداد".

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