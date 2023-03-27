شكرا لقرائتكم خبر عن معاذ الحناوى يبدأ التدريب بالكرة فى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ معاذ الحناوى مدافع فريق غزل المحلة، التدريب بالكرة ضمن البرنامج التاهيلي له عقب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى المباراة الماضية أمام الإسماعيلى.

ويسعى الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة بقيادة عبد الباقى جمال من استعادة معاذ الحناوى وتجهيزة لخوض مباراة الاتحاد السكندرى المقبلة وذلك بسبب الاعتماد عليه فى التشكيل الاساسى و خبرات اللاعب الكبيرة.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى في الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة و الربع مساءا.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 7 مباريات و تعادل فى 6 مباريات و الهزيمة فى 8 مباريات.