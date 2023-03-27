شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: مواجهة مالاوي صعبة ونلعب دائما للفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أن مباراة مالاوي غدا في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ستكون قوية، وسنلعب للفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وقال فيتوريا، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "المباراة تحدي لنا، وأنا كمدرب ألعب دائما للفوز في أي مباراة و أبحث عن إحراز الأهداف ولكن كل مباراة لها طبيعة خاصة بها".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: "نمتلك محمد صلاح لاعب كبير ورائع والمنتخب مجموعة واحدة وسعيد بمجموعة اللاعبين الموجودين والروح الموجودة بينهم".

وتابع فيتوريا، أن الاستحواذ وامتلاك الكرة بالنسبة لنا يكون وسيلة للوصول إلى مرمى المنافس وتسجيل الأهداف.