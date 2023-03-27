شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة منها وصول منتخب مصر إلى مالاوى، وتصدر مصطفى عسل التصنيف الدولى للإسكواش.
بعثة المنتخب الأولمبى تعود من زامبيا اليوم
تعود بعثة منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، من زامبيا اليوم الاثنين على متن طائرة، خاصة بعد خوض مباراة الإياب فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما، وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.
مصطفى عسل يحافظ على صدارة تصنيف الإسكواش وكريم عبد الجواد يتقدم 23 مركزاً
أبو جبل: نفسى أرجع تانى رقم 1 فى مصر وهدفى الانضمام للمنتخب
أكد محمد أبو جبل، حارس نادى البنك الأهلى، أنه حاليا مركز مع البنك الأهلى للابتعاد من مراكز الهبوط والعودة للمكانة الطبيعية للفريق.
تأكد غياب ثنائى الإسماعيلى عن مواجهة سموحة بسبب الإصابة
تأكد غياب الثنائى محمد فوزى وكريم عرفات لاعبا النادى الإسماعيلى عن مباراة فريقهم المقبلة أمام سموحة بالدوري حيث يعانى الأول من قطع فى غضروف الركبة بينما يعانى الثانى من كدمة شديدة فى القدم اليمنى.
تعرف على مواجهات دور الثمانية بكأس الرابطة بعد خروج الزمالك وبيراميدز
أسدل الستار رسمياً على منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة موسم 2022-2023، وكانت الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.