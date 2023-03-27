شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة منها وصول منتخب مصر إلى مالاوى، وتصدر مصطفى عسل التصنيف الدولى للإسكواش.

بعثة المنتخب الأولمبى تعود من زامبيا اليوم

تعود بعثة منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، من زامبيا اليوم الاثنين على متن طائرة، خاصة بعد خوض مباراة الإياب فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما، وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.

قرر مسئولو النادي الأهلي إحالة ملف تجديد عقد الثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف إلى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لتحديد موقفهما من الاستمرار مع الفريق الأحمر من عدمه، فى ظل انتهاء عقد الثنائي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي ولم يتحدد موقفهما النهائى من الاستمرار فى صفوف الأهلي أو الرحيل.

وصلت فجر اليوم الإثنين بعثة منتخب مصر الأول إلى مالاوي استعدادًا لمواجهتها غدًا الثلاثاء في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار .

مصطفى عسل يحافظ على صدارة تصنيف الإسكواش وكريم عبد الجواد يتقدم 23 مركزاً

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين خلال شهر مارس الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش.

أبو جبل: نفسى أرجع تانى رقم 1 فى مصر وهدفى الانضمام للمنتخب

أكد محمد أبو جبل، حارس نادى البنك الأهلى، أنه حاليا مركز مع البنك الأهلى للابتعاد من مراكز الهبوط والعودة للمكانة الطبيعية للفريق.

تأكد غياب ثنائى الإسماعيلى عن مواجهة سموحة بسبب الإصابة

تأكد غياب الثنائى محمد فوزى وكريم عرفات لاعبا النادى الإسماعيلى عن مباراة فريقهم المقبلة أمام سموحة بالدوري حيث يعانى الأول من قطع فى غضروف الركبة بينما يعانى الثانى من كدمة شديدة فى القدم اليمنى.

تعرف على مواجهات دور الثمانية بكأس الرابطة بعد خروج الزمالك وبيراميدز