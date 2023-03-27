شكرا لقرائتكم خبر عن حجازي: لاعبو المنتخب على قلب رجل واحد وسنبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز أمام مالاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، إن المنتخب يمثل دائما كل الأندية المصرية والباب مفتوح دائما لجميع اللاعبين لنيل شرف تمثيل مصر.

وأوضح حجازي، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مالاوي غدا، أن منتخب مصر دائما عبارة عن أسرة واحدة والكل على قلب رجل واحد، مضيفا أن هدفنا الفوز دائما في أي مباراة وجميع اللاعبين جاهزون لمباراة مالاوي وسنبذل أقصى جهدنا للفوز.

وتابع حجازي، أن منتخب مصر يحتاج لعودة الجماهير للمدرجات بكثافة، لأنهم أكبر دافع للاعبين لتحقيق الانتصارات والبطولات.