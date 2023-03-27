شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. عبد الحميد بسيونى: حمام وملوخية وشوربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك و الاسماعيلى السابق و المدير الفنى لفريق الأخضر الليبى ، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم .

كشف عبد الحميد بسيونى أنه الإفطار الذى سيتناوله اليوم مع أسرته فى مصر قبل سفره إلى ليبيا غدا ، عبارة عن حمام و ملوخية و شوربة بالاضافة إلى السلطات التى تٌعد طبق أساسى .

وقال بسيونى فى تصريحات خاصة أنه لا يٌساعد فى المطبخ بناءا على رغبة زوجته التى لا تحب أن يدخل المطبخ غيرها ، بل يساعد فى تجهيز السفرة فقط.