شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعداد منتخب مصر لمواجهة مالاوى فى تصفيات كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر، بقيادة روي فيتوريا، اليوم الاثنين، مرانه الوحيد والأخير فى مالاوى استعداداً لخوض مباراة الإياب المقرر لها غدا الثلاثاء بالجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها فى كوت ديفوار، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: كيف انتهت مباراة الذهاب بين مصر ومالاوى؟

ج:حقق منتخب مصر الفوز على مالاوى بهدفين دون رد فى القاهرة، وسجل محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 20، بينما أضاف عمر مرموش الهدف الثاني بالدقيقة 46 من عمر اللقاء.

س: متى تقام مباراة الاياب بين مصر ومالاوى؟

ج: تقام مباراة منتخب مصر ومالاوي فى الثالثة عصر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية

س: من يدير مباراة مصر ومالاوى تحكيمياً؟

ج: تم اختيار الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي.

س: ما هى القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوى؟

ج: ستكون مباراة منتخب مصر ومالاوي متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمم أفريقيا.

س: ما هو ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة مالاوى؟

ج: يتساوى منتخب غينيا مع منتخب مصر فى النقاط، بعدما حصد المنتخبان 6 نقاط من 3 جولات، فى الصدارة، بينما حصل منتخبا مالاوي وإثيوبيا على 3 نقاط.

منتخب مصر - 6 نقاط.

منتخب غينيا - 6 نقاط.

منتخب مالاوي - 3 نقاط.

منتخب إثيوبيا - 3 نقاط.

س: ماهى قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوى؟

ج: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا

س: كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوى؟

ج: يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، في الثالثة عصر اليوم الاثنين، مرانه الوحيد والأخير فى مالاوى استعداداً لمباراة الغد بين المنتخبين فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

ويضع فيتوريا، خلال المران، اللمسات الأخيرة على الخطة التى سيخوض بها المباراة، والتى تعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم بهدف تحقيق الفوز وعدم استقبال أى أهداف، وهو ما تدرب عليه اللاعبون خلال الأيام الماضية استعدادا للقاء.