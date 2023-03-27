شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة قمة نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك للموسم المحلى 2022 / 2023 و المحدد لها يوم 13 أبريل المقبل فى تمام الحادية عشر مساءا.

ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم الصالة المقرر أن تستضيف نصف النهائى خلال الساعات المقبلة .

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليلتقى الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40/20.

واستطاع الأهلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة من الزمالك فى ختام المرحلة الثانية من دورى المحترفين بنتيجة 31 / 23.

حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.

وشهد قمة ختام الدور الثانى بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 31/23، واعتلاء صدارة الترتيب فى المواجهة التى جمعت بينهما أول أمس على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.