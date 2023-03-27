شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تفرض عقوبات مالية على اللاعبين بعد وداع كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت إدارة نادي الزمالك، عقوبات مالية علي لاعبي الفريق الكروي الأول بعد الخسارة الكبيرة التي تعرضوا لها أمس الأحد، من البنك الأهلي، ووداع كأس الرابطة.

وقررت إدارة نادي الزمالك تغريم اللاعبين بالخصم من رواتبهم بسبب تلك الخسارة وتحقيق البنك الأهلي فوز تاريخي، حيث انها المرة الأولي التي يهزم فيها فريق البنك نظيره الزمالك بثلاثة نظيفة.

وحسم البنك الأهلى تأهله لدور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة رابطة الأندية المحترفة.

سجل ثلاثية البنك الأهلى، كريم بامبو ومحمد هلال وعبد الله جمعة لاعب الزمالك بالخطأ فى مرماه.