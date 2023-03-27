الامارات | نابولي تتلون بالأزرق استعدادا للتتويج بأول لقب للدوري الإيطالي منذ حقبة مارادونا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يظهر وجه الشاب دييجو أرماندو مارادونا يحدق من لوحة جدارية في ساحة المعجزات في نابولي، وهو يشاهد المدينة تستعد لاحتفال لم يحدث منذ كان الأسطورة الأرجنتينية في ذروة تألقه قبل أكثر من 30 عاما.

ويشق فريق المدينة طريقه نحو لقبه الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ويستعد لظهوره الأول على الإطلاق في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال رافائيل كارداموني وهو سائق شاحنة يبلغ من العمر 51 عاما، مشيرًا إلى لوحة جدارية اكتملت حديثا وتصور الأسطورة مارادونا الذي توفي في 2020 «هذا يأتي من روح مارادونا. إنه يراقبنا من الأعلى».

وأضاف «إنها يد الله»، في إشارة إلى الهدف الشهير لمارادونا بيده في دور الثمانية لكأس العالم 1986، والذي ساعد الأرجنتين على الإطاحة بالمنتخب الإنجليزي من المسابقة.

وكان مارادونا أيضا القوة الدافعة وراء نابولي في ذلك الوقت، حيث ساعد فريق المدينة على الفوز بلقب الدوري لأول مرة في 1987 واللقب الثاني بعد ثلاث سنوات فقط في 1990.

وقبل 11 جولة من نهاية الموسم الجاري، يتقدم نابولي بفارق 19 نقطة على لاتسيو صاحب المركز الثاني ويمكن أن يتحول حلمه باللقب إلى حقيقة في النصف الثاني من أبريل نيسان، وقبل أكثر من شهر من الوصول إلى نهاية الموسم.

وبدأت بالفعل جماهير نابولي الاحتفال باللقب الثالث للدوري، وسط اعتقاد بأن التتويج بمثابة انتقام من مدينتي تورينو وميلانو الثريتين، واللتين سيطرت فرقهما يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان على اللقب في العقود الثلاث الماضية.