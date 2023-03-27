شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب ثنائى الإسماعيلى عن مواجهة سموحة بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الثنائى محمد فوزى وكريم عرفات لاعبا النادى الإسماعيلى عن مباراة فريقهم المقبلة أمام سموحة بالدوري حيث يعانى الأول من قطع فى غضروف الركبة بينما يعانى الثانى من كدمة شديدة فى القدم اليمنى.

يعكف حمزة الجمل، المدير الفنى للإسماعيلى، على دراسة مباريات سموحة بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للمسابقة المحلية، بحثاً عن انتصار جديد للدراويش.

ويستعد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الخميس المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح فريق الإسماعيلى في التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.