شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات دور الثمانية بكأس الرابطة بعد خروج الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار رسمياً على منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة موسم 2022-2023، وكانت الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وكان حرس الحدود أول الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي، حيث فاز على المقاولون العرب بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي يوم الأحد الماضي. وفي اليوم التالي، تأهل الإسماعيلي إلى دور الثمانية على حساب غزل المحلة بركلات الترجيح 7-6 بعد نهاية المباراة 1-1، ولحق به الاتحاد السكندري بعد فوزه على فاركو بركلات الترجيح 7-6 عقب نهاية اللقاء 2-2. وتأهل سيراميكا إلى ربع النهائي على حساب سموحة بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 5-3 عقب التعادل 1-1، ثم جاء فيوتشر ليتأهل بنفس الطريقة مساء السبت أمام طلائع الجيش. وكان المصري تأهل إلى ربع النهائي دون أن يلعب، مستفيدا من اعتذار منافسه الأهلي متصدر الدوري المصري عن المشاركة في البطولة بسبب ضغط المباريات وغياب العديد من اللاعبين الدوليين عنه، خاصةً أن البطولة تقام في فترة التوقف الدولي. وودع الزمالك البطولة بعد الخسارة من البنك الاهلى بثلاثية دون رد كما ودع بيراميدز البطولة أيضاً بعد الخسارة بركلات الترجيح 6-5 أمام انبى بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل بهدف لكل فريق

مواجهات دور الـ8 ببطولة كأس الرابطة

سيراميكا أمام البنك الأهلي

الاتحاد السكندري أمام إنبي

المصري أمام الإسماعيلي

المقاولون العرب أمام فيوتشر

القناة الناقلة لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.