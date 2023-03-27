شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يشيد بثلاثى الذئاب بعد تأهل المنتخب الأولمبى لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد عادل فتحي، المشرف على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب سعادته بتخطي المنتخب الأولمبي عقبة زامبيا ونجاحه في التأهل لأمم أفريقيا، في ظل وجود 3 لاعبين من نادي المقاولون العرب وهم محمد سيحا وعمر فايد وأحمد عاطف قطة.

ووجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح وقطاع الكرة والجهاز الفني لفريق الكرة تحت إشراف محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة وشوقي غريب المدير الفني، التهنئة للمنتخب الأولمبي بنجاحه في التأهل لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد 2024.

وأكد فتحي، أن وجود 3 لاعبين من المقاولون العرب في المنتخب الأولمبي نتاج سياسة شاملة لمجلس الإدارة وشوقي غريب المدير الفني بصنع جيل من الشباب ووجود نادي المقاولون العرب كأهم الروافد للمنتخبات الوطنية مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد بزوغ أكثر من نجم جديد في الجبل الأخضر يتم تقديمهم للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية.