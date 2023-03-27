شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يحافظ على صدارة تصنيف الإسكواش وكريم عبد الجواد يتقدم 23 مركزاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين خلال شهر مارس الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش.

بينما استقر على فرج لاعب وادى دجلة للمركز الخامس بالتصنيف، وتقدم كريم عبد الجواد 23 مركزا دفعة واحدة، ليصل إلى التصنيف رقم 15 عالميا، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة أوبتاسيا لرجال الإسكواش التي أقيمت بلندن.

وجاء تصنيف الرجال كالتالي:

مصطفى عسل فى المركز الأول، واستقر البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث، النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، علي فرج في المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المرمز السابع، مازن هشام في المرمز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر.