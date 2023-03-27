شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الريشة الطائرة البارالمبية تشاركا فى بطولة البرازيل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الثنائي شيماء سامي وياسمين عيسى لاعبتا المنتخب المصرى للريشة الطائرة البارالمبي، للمشاركة في بطولة البرازيل الدولية والتي ستقام في مدينة ساوباولو خلال الفترة من 10 إلى 16 إبريل المقبل.

وتعتبر بطولة البرازيل الدولية على أجندة البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية التي ستقام في باريس عام 2024.

يذكر أن الثناني شيماء سامي وياسمين عيسى، قد شاركنا في بطولة إسبانيا للمحترفين التي أقيمت في أول شهر مارس الماضي، واحتلت اللاعبتان المركز الخامس فردي في تصنيفها الطبي، وتعتبر هذه البطولة أولى محطات التأهيل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وشارك في بطولة إسبانيا للمحترفين المصنفين الـ 12 الأوائل على العالم في كل فئة طبية، وتضم بها عدد كبير من اللاعبين يمثلون 87 دولة، لما لها من أهمية كبيرة في التأهل لباراليمبياد باريس

ونجحت شيماء سامي في حصد ميداليتين في بطولة إسبانيا الدولية الأولى والتي قد أقيمت في شهر مارس 2022، حيث توجت بفضية الفردي في تصنيف wh 1، وحصلت على البرونزية في تصنيف الفردي المدموج wh 1 + wh 2.

وحصدت شيماء سامي أيضًا المركز الخامس في منافسات الزوجي المختلط، وهو ما كررته ياسمين عيسى والتي حققت نفس المركز على صعيد الفردي أو الزوجي المختلط.