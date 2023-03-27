شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. استاد جاروا شاهد على احتفاظ الأهلى بلقب أفريقيا للأبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ملاعب ومواقف سلسلة يقدمها ”الخليج 365” طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

استاد جميع الرياضات بالعاصمة جاروا الذى احتضن 35 ألف متفرج، كان شاهدا على تتويج الأهلى ببطولة دورى ابطال أفريقيا للمرة السادسة فى تاريخه 2008 واحتفاظه باللقب مدى الحياة بعدما انفرد بلقب الأكثر تتويجا فى البطولة بعد تخطى الزمالك ومازيمبى.

واجه الأهلي في نهائي دورى ابطال أفريقيا 2008، فريق القطن الكاميروني، وكانت مباراة الذهاب في الثاني من نوفمبر على استاد القاهرة الدولى، التى أدارها الجنوب إفريقي جيروم دامون، وتمكن الأهلي من الفوز بهدفين نظيفين، أحرزهما وائل جمعة وأمادو فلافيو.

وفي 16 نوفمبر وعلى ملعب جميع الرياضيات في جاروا، أدار الحكم الجزائري جمال حيمودي مباراة الإياب، وتعادل الأهلي مع القطن في الكاميرون بهدفين لكل فريق، تقدم للأهلي أحمد حسن ثم تعادل لاسانا عبد الكريم للقطن وتقدم للقطن أوزميلا بابا، وتعادل شادي محمد للأهلي ليرفع الكأس التي حصدها الأهلي بمجموع اللقاءين 4/2.

بدأ الأهلى البطولة من دور الـ16 بعد انسحاب نادي التحرير الإريتري من دور الـ32، ليضرب موعدا مع فريق بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي، وانتهى لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا بالخسارة بهدفين لهدف، وعاد الأهلي إلى القاهرة وفاز بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع اللقاءين 3/2