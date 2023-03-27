الامارات | استدعاء خالد البلوشي وعبدالله أنور للمنتخب واستبعاد كايو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا ضم لاعب وسط نادي العين خالد البلوشي ومهاجم نادي النصر عبدالله أنور إلى معسكر المنتخب الحالي في أبوظبي وذلك استعداداً للقاء نظيره منتخب تايلاند غداً الثلاثاء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في ثاني مبارياته الودية بعدما كان قد التقى السبت الماضي نظيره منتخب طاجيكستان وأنتهى اللقاء بالتعادل دون أهداف ضمن تحضيراته لكأس آسيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفني للمنتخب وفقا للموقع الرسمي لاتحاد الإمارات لكرة القدم استبعاد كايو كانيدو الذي تعرض لخلع في مفصل الكتف والترقوة خلال مباراة طاجيكستان كما تم أيضا استبعاد اللاعب سلطان عادل الذي تعرض هو الآخر للإصابة في كاحل القدم خلال الحصة التدريبية.