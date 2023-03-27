شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تكمل 52 أسبوعاً متتاليا فى صدارة التصنيف العالمى للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات خلال شهر مارس الجارى، و حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع رقم 52 على التوالي.

بينما استقرت نور الشربيني لاعبة سبورتنج في التصنيف الثالث، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في المركز الثاني للمرة الأولى في تاريخها.

وجاء تصنيف السيدات كالتالي:

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: هانيا الحمامي في المركز الثاني، نور الشربيني في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، أوليفيا فيتشر في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، روان العربي في المركز التاسع، جورجينا كيندي في المركز العاشر.