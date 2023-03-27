شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج بيراميدز للتأهل إلى ربع نهائى الكونفدرالية قبل صدام الأحد مع فيوتشر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيرت موازين المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تضم فرق، فيوتشر، بيراميدز، الجيش الملكي المغربي، وإسكو دي كارا التوجولي، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قرار رسميا، باحتساب نتيجة ذهاب مباراة فيوتشر وإسكو كارا، لصالح فيوتشر باعتباره فائزا بثلاثية نظيفة بعدما كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بعدما خالف بطل توجو لوائح الكاف وأشرك لاعبا موقوفا خلال المباراة، لتحتسب النتيجة بهزيمته وتغريمه 10 آلاف دولار.

بناءً على قرار الكاف، أعيد ترتيب المجموعة الثالثة، ليتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق إسكو دي كارا بدون نقاط.

ويستعد فيوتشر لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ووفقاً لهذا الترتيب، أصبح فريق بيراميدز أمام فرصة واحدة ولا بديل عنها لحسم التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية، وهي بالفوز على فيوتشر في المباراة القادمة، ليرفع الفريق السماوي رصيده إلى 11 نقطة، وينتظر فوز الجيش الملكي النغربي في المباراة الثانية على إسكو دي كارا، ليتأهل بيراميدز وقتها على حساب فيوتشر كثاني مجموعته