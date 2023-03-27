شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. عماد متعب يقود الفراعنة للفوز برباعية على المنتخب الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 27 مارس 2005 ، حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على ضيفه منتخب ليبيا بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بألمانيا عام 2006 .

تقدم المنتخب الليبي عن طريق عثمان الفرجاني فى الدقيقة 50 ، قبل أن يحرز المنتخب المصرى أربعة أهداف متتالية عن طريق أحمد حسام "ميدو" في الدقيقة 54 ، وعماد متعب فى الدقيقتين 56 و81 ، وأحمد حسن فى الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

بدأ منتخب مصر بقيادة حسن شحاته المباراة بتشكيل مكون من :"عبد الواحد السيد وأحمد فتحي وبشير التابعي ووائل جمعة وأحمد أبومسلم " أحمد عيد عبد الملك ق 57 " ومحمد بركات وحسني عبد ربه ومحمد شوقي ومحمد أبوتريكة " عبد الظاهر السقا ق 84 " وأحمد حسام ميدو " أحمد حسن ق 72 " وعماد متعب ".

وكان آخر تتويج للمنتخب المصري بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

ويحافظ المنتخب الوطنى على نصيب الأسد من الأرقام القياسية فى بطولة الامم الأفريقية على مدار تاريخها، بتحقيقه اللقب 7 مرات على مدار تاريخ البطولة، فى صدارة المنتخبات الإفريقية الأكثر تحقيقا للقب بفارق بطولتين عن أقرب ملاحقيه منتخب الكاميرون الذى حقق البطولة 5 مرات

كما يعد منتخب الفراعنة الفريق الوحيد الذى حقق اللقب 3 مرات متتالية بداية من البطولة التى أقيمت فى مصر عام 2006، ثم النسخة التى أقيمت فى غانا 2008، وانتهاء بالبطولة التى أقيمت فى أنجولا 2010.