شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادى ينتظم فى تدريبات الطلائع اليوم استعداداً لمواجهة أهلى طرابلس الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الاثنين الفلسطيني محمود وادى مهاجم طلائع الجيش فى تدريبات ناديه بعد عودته للقاهرة عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده الذى خاض مباراة ودية مع البحرين وذلك للمشاركة في استعدادات فريقه لمواجهة أهلى طرابلس الليبى بالبطولة العربية.

وغاب الثلاثى محمود وادى والعربى بدر ومحمد شحاته عن المشاركة مع طلائع الجيش في مباراة فيوتشر بدور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة والتي أقيمت مساء السبت بسبب التواجد مع منتخبات بلادهم.

وتواجد الثنائى العربى بدر ومحمد شحاته مع المنتخب الاوليمبى الذى واجه منتخب زامبيا في تصفيات كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً.

ويستضيف فريق طلائع الجيش نظيره أهلي بنغازي الليبي 4 إبريل المقبل، على ملعب "جهاز الرياضة العسكرى"، فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية، على أن تقام مباراة الإياب 11 إبريل فى بنغازي.

وأنهى مسئولو الطلائع كافة ترتيبات استقبال بعثة الأشقاء في ليبيا ، وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدف