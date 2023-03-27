شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يصل مالاوى استعدادا لمواجهتها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت فجر اليوم الإثنين بعثة منتخب مصر الأول إلى مالاوي استعدادًا لمواجهتها غدًا الثلاثاء في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار .

حرص السفير محمد الشريف سفير مصر في مالاوي على استقبال بعثة منتخب مصر التي يترأسها خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد .

تضم قائمة منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا 24 لاعبًا ، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الإثنين باستاد بينجو .