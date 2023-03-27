الامارات | أول تصريح لمرتضى منصور بعد خروجه من السجن.. يهاجم الخطيب (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من السجن، الأحد، بعدما قضى شهراً واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وظهر مرتضى منصور في فيدو بحالة جيدة ومعنويات عالية لحظة وصوله منزله قائلاً: "دخلت أسد وطلعت أسد هوا اللي مستخبي"، مضيفاً: "أوعى تفتكر يامحمود ياخطيب إنك اللي حبستني".

ويبدو أن مرتضى منصور لا يزال يتوعد الخطيب بردة فعل قوية بعد أن بلغت الأزمة مداها بين الطرفين بحبس رئيس الزمالك مما أثار ضجة في الشارع الرياضي المصري لما يحدث بين الناديين وانعكاساته على الكرة المصرية وتراجع نتائج مشاركاتها الخارجية.