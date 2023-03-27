الامارات | مدرب النصر السعودي يباغت رونالدو في الملعب (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باغت مشجع نجمه المفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما اقتحم ملعب مباراة البرتغال مع لوكسمبورغ ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي انتهت بفوز البرتغال 6-صفر.

وأثناء احتفال رونالدو بهدفه الشخصي الثاني فوجئ بمشجع يمسك ذراعه بقوة فالتفت ليكتشف أنه أحد المعجبين لكنه هذه المرة يرتدي قميص نادي النصر السعودي الذي انتقل إليه رونالدو هذا الموسم.

واحتفت جماهير النصر السعودي بالمشهد خصوصاً أن المباراة أقيمت في لوكسمبورغ وتعتبر دولية فيما اختلط قميص النصر الأصفر في المباراة فجأة ليرسم البهجة على وجوه النصراوية.