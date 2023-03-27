«طلبوا مني 3 أشياء أو أسجن».. مرتضى منصور لـ الخطيب: اوعى تفتكر إنك إنت اللي حبستني

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء الأحد، عن أزمته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك في فيديو عبر قناته بموقع "يوتيوب" بعد عودته إلى منزله وخروجه من السجن .

وقال مرتضى منصور في الفيديو: "في بيان سينزل لمصر كلها، وسأقول لمصر كلها ماذا حدث، (واوعى تفتكر يا محمود يا خطيب إنك إنت إللي حابسني)، هل أنت من زورت الانتخابات ضدي، أم أنت من عزلتني؟".

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "مصر كلها تعرف أنا دخلت أسد وخرجت أسد، وهو مُختبئ"، بحسب ما نقل موقع "بطولات".

واختتم مرتضى منصور: "مصر كلها ستعرف (حجمه قد إيه وأنا طلعت إزاي، طالع راجل لا عيطت لا اعتذرت ولا لغيت غرامة كهربا ولا قضية نادي القرن) وهي الثلاثة أمور التي طلبوا مني أن أفعلها أو أسجن".