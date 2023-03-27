شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فرص لتأهل فيوتشر لربع نهائى الكونفدرالية بعد قرار الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرار مفاجئ قلب موازين المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تضم فرق فيوتشر، بيراميدز، الجيش الملكي المغربي، وإسكو دي كارا التوجولي، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قرار رسميا، باحتساب نتيجة ذهاب مباراة فيوتشر وإسكو كارا، لصالح فيوتشر باعتباره فائزا بثلاثية نظيفة بعدما كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بعدما خالف بطل توجو لوائح الكاف وأشرك لاعبا موقوفا خلال المباراة، لتحتسب النتيجة بهزيمته وتغريمه 10 آلاف دولار.





تأثير قرار الكاف على ترتيب المجموعةبناءً على قرار الكاف، أعيد ترتيب المجموعة الثالثة، ليتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق إسكو دي كارا بدون نقاط.

ويستعد فيوتشر لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ووفقاً لهذا الترتيب ارتفعت حظوظ فيوتشر في التأهل لربع النهائي حيث يمتلك أبناء علي ماهر 3 فرص، من بينهم فرصة تؤهلهم على رأس المجموعة.





1- الفوز على بيراميدز وحصد الصدارة في حالة فوز فيوتشر على بيراميدز في الجولة الأخيرة سيرفع رصيده إلى النقطة 13 محافظا على صدارته للمجموعة ليتأهل مباشرة لربع نهائي الكونفدرالية دون النظر لنتيجة لقاء الجيش الملكي و إسكو دي كارا.





2- التعادل مع بيراميدزفي هذه الحالة سيرفع فيوتشر رصيده إلى 11 نقطة، ويتأهل أيضا إلى ربع نهائي الكونفدرالية، لكنه سينتظر نتيجة الجيش الملكي وإسكو لتحديد متصدر المجموعة.





3- الهزيمة من بيراميدزفي تلك الحالة سيتوقف رصيد فيوتشر عند 10 نقاط بينما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 11 نقطة، وسيكون فيوتشر بحاجة إلى انتظار فوز إسكو دي كارا على الجيش الملكي، ليتأهل على حساب الفريق المغربي، وهو أمر صعب حدوثه.