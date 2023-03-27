شكرا لقرائتكم خبر عن حسم الفرق المتأهلة لنصف نهائى دورى سوبر السلة "رجال" الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام منافسات الجولة الثالثة من دور ربع النهائي لدورى السلة "رجال"best of 5 ، للفرق أصحاب المراكز من الأول الى الثامن بعد غد الأربعاء، لحسم الفرق المتأهلة لدور النصف نهائي من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الاتصالات، والزمالك مع طلائع الجيش، والاتحاد السكندرى مع سبورتنج، بينما الجزيرة مع سموحة.

واقترب الأهلى والاتحاد والزمالك من الصعود لنصف النهائي بعد التغلب في أول مباراتين ، حيث أن الفوز في مباريات الأربعاء هو صعود للفرق الثلاثة دون الحاجة إلى باقى مباريات best of 5.

وتقام المباراة الأولى والثانية على ملاعب الأندية المذكورة اولا بالجدول بينما المباراة الثالثة والرابعة على ملاعب الأندية الأخرى، وحالة فوز فريق فى 3 مباريات يصعد للدور القبل نهائي مباشرة دون الحاجة إلى استكمال باقى المباريات.