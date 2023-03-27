شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يضع اللمسات الأخيرة على خطة إسقاط مالاوى فى عقر دارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، في الثالثة عصر اليوم الاثنين، مرانه الوحيد والأخير فى مالاوى استعداداً لمباراة الغد بين المنتخبين فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

ويضع فيتوريا، خلال المران، اللمسات الأخيرة على الخطة التى سيخوض بها المباراة، والتى تعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم بهدف تحقيق الفوز وعدم استقبال أى أهداف، وهو ما تدرب عليه اللاعبون خلال الأيام الماضية استعدادا للقاء.

وفاز منتخب مصر على مالاوى بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب بالقاهرة مساء الجمعة الماضى، سجلها محمد صلاح وعمر مرموش، واصطحب فيتوريا جميع اللاعبين إلى مالاوي وعددهم 24 لاعبا ، هم في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر ، خط الهجوم: مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.