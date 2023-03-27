شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحيل ملف تجديد عقد ربيعة وأشرف إلى كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي إحالة ملف تجديد عقد الثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف إلى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لتحديد موقفهما من الاستمرار مع الفريق الأحمر من عدمه، فى ظل انتهاء عقد الثنائي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي ولم يتحدد موقفهما النهائى من الاستمرار فى صفوف الأهلي أو الرحيل.

ويضع رامي ربيعة وأيمن أشرف البقاء والتجديد مع الأهلي كخيار أول رغم تلقيهما عدة عروض محلية وخارجية فى الآونة الأخيرة، ولكن تبقى رغبة مارسيل كولر الفيصل في حسم مصير بقائهما داخل قلعة الجزيرة، لاسيما أن المدرب السويسري طلب أن تكون كل الملفات الخاصة بفريق الكرة تحت تصرفه بالكامل، سواء تجديد عقود اللاعبين أو اختيار الصفقات الجديدة التي ينوي إبرامها.

ويؤجل مسئولو النادي الأهلي التفاوض مع الثنائي ربيعة وأشرف لتجديد عقديهما انتظارا للحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر بالتفاوض معهم على البقاء أو تأجيل الملف اذا ما رغب المدير الفني في ذلك، حيث أنه سيحدد الموقف النهائي لمستقبل الثنائي مع الفريق الأحمر.