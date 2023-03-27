شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لحسم ملف المدير الفنى الأجنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لحسم ملف المدير الفني الجديد الذى سيتولي مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذى رحل عن القيادة الفنية، بالتراضي بعد تنازله عن قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ320 ألف دولار، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي، ووجه مجلس إدارة النادى الشكر للمدير الفني البرتغالي على الفترة الماضية وما قدمه للنادي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

ويسعي مسئولو الزمالك للتعاقد مع مدير فني أجنبي يتولي المهمة خلفًا للخواجة البرتغالي، وفتح مسئولو القلعة البيضاء خط مفاوضات مع عدة مدربين، بعدما قام أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الفريق بدارسة السير الذاتية للمدربين المعروضين علي النادي الأبيض.

ويتفاوض الزمالك مع عدة جنسيات مختلفة، من بينهم يونانى وإيطالي وبرتغالي وإسباني، ويضع المسئولون التعاقد مع خالد جلال فى الخطة البديلة حال تأخر التعاقد مع الخواجة الأجنبي الجديد، لاسيما أن الإدارة وضعت لنفسها فترة زمنية لحسم هذا الملف، خاصة أن مواجهة المريخ السوداني فى دورى أبطال أفريقيا تعد تحصيل حاصل ولا ترى الإدارة داعيا للتسرع فى هذا الوقت.