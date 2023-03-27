شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر أمام مالاوى فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر، بقيادة روي فيتوريا، اليوم الاثنين، مرانه الوحيد والأخير فى مالاوى استعداداً لخوض مباراة الإياب المقرر لها غدا الثلاثاء بالجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها فى كوت ديفوار.

وأغلق الجهاز الفنى صفحة مباراة الذهاب التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من التصفيات، وفاز بها الفراعنة بهدفين دون رد.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 20، بينما أضاف عمر مرموش الهدف الثاني بالدقيقة 46 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة وصل منتخب مصر للنقطة السادسة محتلًا صدارة ترتيب المجموعة بعدما سجل 3 أهداف وتلقى مرماه هدفين فقط.

تقام مباراة منتخب مصر ومالاوي فى الثالثة عصر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وتم اختيار الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي. قائمة منتخب مصر لمباراة مالاويحراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا

القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوى ستكون مباراة منتخب مصر ومالاوي متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمم أفريقيا.