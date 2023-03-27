شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر لاعبى المصرى من "زيادة الوزن" فى رمضان ويستعين بأخصائي تغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، بأخصائي تغذية لوضع برنامج خاص للاعبين، لمنع زيادة الوزن خلال شهر رمضان المبارك، ويواصل الفريق البورسعيدي استعداداته داخل معسكره المغلق ببورسعيد للمباريات القادمة.

وعاد النادي المصري إلى التدريبات مساء الجمعة الماضى، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التى حصل عليها لاعبو الفريق، عقب انسحاب الأهلي من مباراة دور الـ 16 في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الزمالك، في اللقاء المقرر إقامته الثلاثاء 4 أبريل المقبل ضمن منافسات بطولة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

من ناحية أخرى، يعمل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على إعادة تقييم محترفى الفريق البورسعيدي خلال الفترة الحالية، لتحديد اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم بنهاية الموسم من أجل ضم لاعبين جدد لدعم الفريق في المراكز التى تحتاج إلى تدعيم.

ويضم المصري قائمة محترفين تشمل كلا من: التونسي إلياس الجلاصي، الجزائريين عماد الدين بو بكر وعبد الرحيم دغموم، فرانك إيتوجا، أنتوني أكبوتو، وإيزي إيميكا.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22.