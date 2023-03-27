شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم موقف محمود متولي من قائمة مباراة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر
وانتظم محمود متولي بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن متولي انتهى من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من إصابة في العضلة الخلفية، مؤكدا أن مشاركة متولي في التدريبات الجماعية ستظل بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة لحين انتظامه فى التدريبات الجماعية بشكل كامل.
وواصل الأهلي تدريباته عصر السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني المحدد لها التاسعة من مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية بالكرة، ضمن فقرات المران، وذلك تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، ويسعى «كولر» لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده بعد انتهاء الراحة السلبية في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني.