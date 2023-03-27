شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم موقف محمود متولي من قائمة مباراة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود متولي مدافع الأهلي لفحص طبي خلال الساعات القليلة القادمة لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة الهلال السوداني السبت المقبل من عدمه، لاسيما أن اللاعب اشتكى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية منذ فترة وغاب عن الأهلي في عدد من المباريات.

وانتظم محمود متولي بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن متولي انتهى من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من إصابة في العضلة الخلفية، مؤكدا أن مشاركة متولي في التدريبات الجماعية ستظل بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة لحين انتظامه فى التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني والمحدد لها السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وواصل الأهلي تدريباته عصر السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني المحدد لها التاسعة من مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية بالكرة، ضمن فقرات المران، وذلك تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، ويسعى «كولر» لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده بعد انتهاء الراحة السلبية في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني.