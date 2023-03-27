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الامارات | ميسي في طريقه لمغادرة سان جيرمان إلى وجهة غير متوقعة

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في طريقه لمغادرة باريس سان جيرمان إلى وجهة غير متوقعة.

 

وأوضحت أن اللاعب المتوج بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين قد يكون مستعداً للانضمام إلى صفوف إنتر ميلان في الموسم المقبل.

 

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً لديه خيار التمديد لمدة موسم إضافي مع النادي الباريسي، ولكنه من المتوقع أن يرحل عن حديقة الأمراء بنهاية الموسم.


وأضافت أن إنتر ميلان حريص على إتمام التعاقد مع ميسي في صفقة انتقال مجانية، مشيرة إلى أن "النيراتزوري" يراهن على العلاقة التي تربط أسطورة الأرجنتين مع نجم الفريق السابق ونائب رئيس النادي خافير زانيتي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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